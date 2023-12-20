БРАТИСЛАВА, 20 дек — ПРАЙМ. Словакия сможет производить из российской нефти продукты не только для себя, но и для Чехии, такое исключение предусмотрено в новом пакете санкций санкций Европейского союза (ЕС) против России, сообщил глава словацкого кабмина Роберт Фицо. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России.

"Мы получили исключение на переработку российской нефти. Вы знаете, что сейчас российская нефть под санкциями, но мы можем производить из нее продукты для продажи в Словакии, а также мы получили исключение, согласно которому мы можем из этой российской нефти производить продукты, которые затем продаются в Чехии", — сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова во вторник сообщала, что исключение в санкциях, благодаря которому республика сможет использовать российскую нефть для производства нефтепродуктов, будет действовать в течение 2024 года.

В конце ноября спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини отмечал, что отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе. Вместе с тем, по его словам, нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft уже инвестировал в технологии, которые должны позволить перейти на использование другого вида нефти, однако предприятию еще необходимо время.

Президент "Транснефти" Николай Токарев ранее в среду заявлял, что Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки российской нефти, так как эти страны не имеют возможности получать ее из других источников.