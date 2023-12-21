МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. После "великолепного века" нефти в 2022 году с котировками выше 100 долларов и остросюжетными санкциями, в 2023 году рынок был больше похож на турецкую мелодраму, где десять серий подряд ничего, кроме разговоров, не происходит.

При этом прогнозы замедления глобальной экономики постепенно ввергали главного героя в депрессию, и ни геополитические потрясения, ни решительные действия ОПЕК+ не могли надолго вернуть ему оптимизма.

И вроде бы каждому ясно, что мировая экономика не может без нефти, а значит, все должно закончиться хорошо. Вопрос только в том — когда: в следующей серии, или придется ждать, когда снимут новый сезон?

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что будет с нефтяным рынком в 2024 году и сможет ли цена "вернуться назад".

ВСЯКИЙ ИЗБЫТОК ВРЕДЕН. ДАЖЕ НЕФТИ

Весь год на рынке боролись факторы сокращения добычи ОПЕК+, геополитической напряженности, отложенных последствий пандемии COVID-19 и экономического спада в мире, следует из слов управляющего директора "Русэнергопроекта" Максима Канищева. "Похоже, что победил экономический спад: базовый прогноз мирового роста в 2023 году снизился, а рост в Юго-Восточной Азии начал замедляться почти во всех экономиках", — сказал эксперт.

В результате стоимость мирового бенчмарка — нефти марки Brent, по расчетам РИА Новости, в уходящем году оказалась примерно на 19% ниже, чем в предыдущем. Если в 2022 году средняя цена барреля составила почти 101 доллар, то в 2023 году она опустилась примерно до 82 долларов.

"По итогам 2023 года в целом мировой рынок жидких углеводородов оказался профицитным: объем предложения составит порядка 101,5 миллиона баррелей в сутки против спроса в 101 миллион баррелей. Обусловлено это было, с одной стороны, существенным увеличением добычи в США и Мексике, с другой — крайне сдержанным ростом потребления в развитых странах", — сказал старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин.

Этот фактор сделал рынок фактически нечувствительным ни к обострению геополитической ситуации на Ближнем Востоке, ни к решениям ОПЕК+. Упомянутые события приводили лишь к краткосрочным ценовым ралли на рынке.

"Перспективы на следующий год будут зависеть от спроса на топливо со стороны США и Китая — двух крупнейших потребителей нефти. Замедление экономического роста в этих странах может опустить спрос, а значит, и цены на нефть", — прогнозирует аналитик "Финама" Александр Потавин.

БРАТЬЕВ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

В 2023 году ОПЕК+ продолжал сокращать добычу, придерживаясь утвержденных ранее квот, а некоторые участники альянса даже опробовали новый инструмент — добровольные сокращения сверх принятых обязательств.

Первой была Россия, начав с марта сокращать свою добычу на 500 тысяч баррелей в сутки плюс к своей квоте. А в апреле новый механизм поддержал ряд участников ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Суммарно с мая они снижали добычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки.

А кроме того, Эр-Рияд в июле начал дополнительные сокращения в плюс к уже существующим, на 1 миллион баррелей. В августе Россия добровольно снизила экспорт. В первый месяц он сокращался на 500 тысяч баррелей в сутки, а далее — в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей.

Сокращения, и по квотам, и добровольные, не вызвали устойчивого повышения цен. Но, по словам эксперта "Имплементы" Тимонина, они все же в значительной степени показали свою эффективность: без них на рынке сформировался бы ощутимый избыток предложения.

Преимущество механизма добровольных сокращений перед квотами — в гибкости, так как их введение не требует координации со всеми странами-участницами соглашения. Однако по словам Канищева из "Русэнергопроекта", механизм рискует создать неравенство, если не все члены альянса будут иметь равные возможности или желание сокращать добычу. Пока только 9 стран из 19 членов ОПЕК+, подпадающих под квоты, имеют какие-либо добровольные сокращения.

ПРЕДАННОСТЬ НЕ ВСЕСИЛЬНА

В 2024 году сокращения добычи ОПЕК+ должны усилиться. Однако последние переговоры в альянсе идут с трудом. По данным иностранных СМИ, Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о корректировке их квот, но они не соглашались, из-за чего даже пришлось переносить встречу.

"Высокое внимание к квотам африканских стран было связано со стремлением Саудовской Аравии сблизить предельный уровень добычи с фактическим, чтобы сообщить рынку "бычий" сигнал без необходимости серьезного сокращения добычи на практике", — объяснил эксперт ИРТТЭК Кирилл Родионов.

В итоговом коммюнике указывалось, что предельный уровень добычи для Анголы все же был снижен на 180 тысяч баррелей в сутки, до 1,11 миллиона, а для Конго и Нигерии — немного повышен. Однако Ангола заявила, что по-прежнему не согласна со своей квотой и планирует добывать больше положенного уровня.

"В случае возвращения к прежним уровням добычи, Ангола теоретически может нарастить добычу до 1,3 миллиона баррелей в сутки, однако это вряд ли реализуемо в течение года. Скорее всего, страна будет добывать даже ниже уровня ранее согласованной квоты — примерно 1,2 миллиона баррелей", — считает консультант "Имплементы" Евгения Попова.

Несмотря на упорство ОПЕК+ в поддержании цен и снижении добычи, некоторые страны, включая ряд участников ОПЕК, не входящих в соглашение, также продолжали активно наращивать поставки нефти, тем самым нивелируя усилия альянса. Как указал аналитик "Финама" Потавин, среди таких стран — США, Бразилия, Гайана, Мексика и Иран.

На ноябрьской встрече ОПЕК+ было объявлено, что Бразилия присоединится к альянсу в 2024 году, хотя она не планирует сокращения добычи, а, наоборот, хочет ее наращивать. По словам Потавина из "Финама", вступление в альянс такого крупного нефтедобытчика, как Бразилия, можно считать позитивным фактором, поскольку тем самым доля добываемой ОПЕК+ нефти вырастет, а значит, сделает цены на нефть более управляемыми.

СИЛЬНЫЙ РОСТОК НАЙДЕТ ДОРОГУ К СОЛНЦУ

Структура глобального нефтяного рынка в 2023 году претерпела значительные изменения из-за антироссийских санкций Запада. Евросоюз в конце 2022 года перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели для нее ценовой потолок в 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил российским компаниям продавать нефть по контрактам, где прямо или косвенно предусматривается потолок цены.

В результате в движение пришел весь рынок. Россия была вынуждена искать новых покупателей, меняя "на ходу" логистические цепочки, что, как неоднократно подчеркивали эксперты, привело к увеличению издержек при экспорте нефти. В свою очередь, западные страны, отказавшиеся от российского "черного золота" или снизившие его долю в своем импорте, ушли искать новых поставщиков.

Если в 2021 году на недружественные страны, преимущественно ЕС, приходилось порядка 60% поставок, то по итогам 2023 года поставки перераспределились в пользу прежде всего Индии и Китая, которые заняли около 90% экспорта РФ, напомнила эксперт "Имплементы" Попова.

Аналитик "Финама" Потавин уверен, что рынок уже перестроился и новых существенных изменений в следующем году ждать не стоит. Однако Попова считает, что ужесточение санкций, которое сейчас обсуждается странами G7 и Евросоюза, может вынудить российских поставщиков снова искать альтернативные пути.

По словам Поповой, с перекраиванием рынка нефть стала дороже для Евросоюза, а это потянуло за собой производственный кризис во многих отраслях, включая нефтепереработку и нефтехимию. Например, на текущий момент производство топлива на собственных мощностях Евросоюзу невыгодно и он прибегает к импорту дизтоплива из Ближнего Востока, Индии и США. Но для Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть с дисконтами и зарабатывают на переработке, сложившаяся ситуация, наоборот, выгодна.

ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ВСЕ

Все же, несмотря на все сложности, мировой рынок жидких углеводородов в 2024 году приблизится к балансу, уверены эксперты.

Потенциал дальнейшего наращивания добычи в североамериканских странах близок к исчерпанию, сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжено, в то время как темпы роста спроса сохранятся на сдержанном уровне 2022-2023 года, прогнозирует Тимонин из "Имплементы". На этом фоне он ожидает, что цена Brent в следующем году может немного вырасти и составить порядка 85-90 долларов за баррель.

Аналитик "Финама" Потавин, в свою очередь, считает, что в условиях замедления темпов роста экономики котировки Brent будут находиться в диапазоне 75-85 долларов за баррель. А портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин ожидает цены на уровне выше 85 долларов за баррель.

"В то же время значимым фактором неопределенности по-прежнему является политика ОПЕК+: в случае ощутимого ужесточения условий сделки мировой рынок все же может прийти к дефициту", — заключил Тимонин.