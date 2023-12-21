МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает необходимым увеличивать глубину переработки нефти и наращивать выпуск бензинов высокого класса, соответствующее мнение выразил глава министерства Николай Шульгинов. Эксперты рассказали, что будет с нефтяным рынком в 2024 году

"С нуля завод построить — очень дорогое удовольствие. А вот модернизация, новые установки на действующем заводе — это да…. Нужно наращивать выпуск наиболее высококлассного продукта — это задача, которая стоит перед нами постоянно", — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

По словам министра, строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) необходимо, но в России сейчас важнее модернизировать уже существующие. Нужно внедрять новые установки очистки сырья, чтобы увеличивать долю бензинов 5-го класса и выше.

Шульгинов уточнил, что топливный кризис этого года не был связан с нехваткой заводов или недостаточностью их модернизации, ситуация с ростом цен возникла из-за курса рубля и снижения дисконтов на российскую нефть марки Urals. Увеличение переработки в будущем должно сгладить внешние эффекты на колебание стоимости нефтепродуктов внутри страны, считает глава Минэнерго.

Ранее он сообщал, что первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году. Нефтепереработка за 2022 год достигала практически 272 миллионов тонн, что на 3% ниже показателя 2021 года, при этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак.

Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ, из которых в настоящее время действуют 6. При этом для 4 из них критерием выполнения программы является начало производства бензина 5-го класса не ниже 10% от переработки нефти с 2024 года. В 2021 году ведомство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 год включительно составит около 800 миллиардов рублей.