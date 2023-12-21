МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Нефтяные "малыши", независимые компании (ННК) с ежегодной добычей нефти менее 100 тысяч тонн, снизили добычу в текущем году на 20%, из-за чего госбюджет недополучил более 17 миллиардов рублей дохода, заявила глава Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций "Ассонефть" Елена Корзун. Против российской нефти включили новые санкции, пишет СМИ

"Нефтяные "малыши" в этом году упали на 20% добычи. Я вам сейчас приведу цифру, и она вас не вдохновит, это всего 834 тысячи тонн для нашей страны. А если я скажу по-другому — это реально выпавшие доходы из бюджета Российской Федерации в 17,37 миллиарда рублей", — сказала Корзун, выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященному мерам господдержки независимых нефтегазодобывающих компаний.

Она отметила, что экономика независимых и вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНКов) сильно отличается, поскольку ННК занимаются только добычей и продают один продукт — нефть. В то же время у ВИНКов есть также перерабатывающие мощности.

Также, по ее словам, средняя налоговая нагрузка на ВИНКи снижается вследствие возвратного акциза на нефтепродукты и более низкой нагрузки на нефтехимию. Так, сейчас крупные компании отдают в бюджет 34% своей выручки, а операторы мелких месторождений, не аффилированные с ВИНКами — 64%.

В связи с этим Корзун предлагает внести в налоговый кодекс РФ ряд изменений. Во-первых, предоставить право перехода на налоговый режим НДД в отношении участков недр с начальными извлекаемыми запасами менее 5 миллионов тонн без ограничений по "исторической" степени выработанности запасов. Во-вторых, скорректировать ставку НДД в отношении мелких компаний, дополнив форуму коэффициентом Кз (коэффициентом запасов).