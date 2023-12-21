МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Даже небольшое наращивание добычи нефти Анголой после выхода из ОПЕК, на 100-200 тысяч баррелей в сутки, может подтолкнуть цены на "черное золото" к падению, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Нефтяные малыши" снизили добычу в России на 20 процентов

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна выходит из состава ОПЕК, сообщило в четверг местное агентство ANGOP. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты предположили, что она выходит и из этого альянса.

Юшков отметил, что уже сама новость повлияет на рынок, из-за чего мировые цены на нефть пойдут вниз. После сообщения котировки усилили снижение. Если по состоянию на 15.30 мск они торговались в районе 79,3 доллара за баррель, то в 16.06 мск они находились у отметки 78,5 доллара.

"Ангола сейчас добывает около 1 миллиона баррелей в сутки. Если они даже нарастят на 100-200 тысяч баррелей в сутки, все равно это будет значимо для мирового рынка", — сказал Юшков. По его словам, сейчас на рынке нефти сложился "очень хрупкий баланс", поэтому "дополнительные 100-200-300 тысяч баррелей в сутки уже повлияют на рынок и качнут его в сторону профицита и снижения цен". Ангола планирует ввести безвизовый режим для россиян

Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.