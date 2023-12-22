МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Русснефть" по итогам года году добыла 6,434 миллиона тонн нефти и нарастила долю трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) в добыче нефти до 59% с 55%, сообщил вице-президент компании по добыче нефти и газа Александр Малышев. США назвали "потолок цен" на российскую нефть успехом

"Добыча нефти составила 6,434 миллиона тонн (из них 59% — из залежей с ТРИЗ, в прошлом году этот показатель составлял 55%). Дополнительно к антикризисному плану добыто 265 тысяч тонн нефти", — приводятся слова Малышева в корпоративной газете "Время "Русснефти".

Вице-президент отметил, что в прошлом году также было добыто 2,11 миллиарда кубометров газа, в том числе 273 миллиона кубометров — природного. Он уточнил, что сверх антикризисного плана "Русснефть" добыла 43 миллиона кубометров. А уровень утилизации попутного нефтяного газа составил 96,6%.

В пошлом году добыча нефти составила 6,91 миллиона тонн, природного газа — 295 миллионов кубометров, сообщал глава "Русснефти" Евгений Толочек.

В начале сентября Толочек заявил, что компания в начале года значительно сократила инвестиционную программу и приостановила перспективные проекты в ситуации роста разницы между ценой на нефть марок Brent и Urals и снижения добычи по условиям ОПЕК+, но продолжила вести высокоэффективное бурение, и после нормализации ситуации в июне готова восполнять потери.

"Русснефть" входит в шестёрку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.