МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Нигерия сохраняет приверженность ОПЕК, заявил министр нефти страны Хайнекен Локпобири. Аналитик назвал последствия выхода Анголы из ОПЕК

"Я рад подтвердить неизменную приверженность Нигерии ОПЕК, поскольку мы ориентируемся на динамичный ландшафт мирового энергетического сектора", — говорится в заявлении Локпобири в социальной сети X.

В четверг агентство ANGOP сообщило, что министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна выходит из состава ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса.

Добыча Анголы в ноябре текущего года составляла чуть больше 1 миллиона баррелей в сутки, это 17-е место в мире и примерно 4% от общей добычи стран ОПЕК, заявлял аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. По его словам, максимальная добыча страны за последние 25 лет составляла чуть более 2 миллионов баррелей в сутки в 2010-2011 годах, и на протяжении последних пяти-семи лет стабильно снижалась. Эксперт также отметил, что несмотря на то, что Ангола на последней встрече ОПЕК+ выступала против снижения своей квоты, по данным организации, за октябрь она добывала даже меньше уже установленного ранее уровня.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.