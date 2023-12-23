2023-12-23T09:04:14+03:00
2023-12-23T09:04:14+03:00
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Российский транзит нефти через Белоруссию подорожает
Нефть
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Стоимость транзита российской нефти через Белоруссию увеличится всего на 10%, пишет издание "Коммерсантъ". Сообщается, что белорусскому оператору отрезка трубопровода "Дружба"... ПРАЙМ, 23.12.2023
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Стоимость транзита российской нефти через Белоруссию увеличится всего на 10%, пишет издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что белорусскому оператору отрезка трубопровода "Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" удалось договориться с российском нефтепроводной компанией "Транснефть" об увеличении стоимости транзита.
"По итогам переговоров с белорусскими коллегами и анализа расчетов мы пришли к цифре увеличения тарифа по южной ветке в 10,2%. По северной ветке, до Адамовой Заставы, российский транзит отсутствует, поэтому тарифы на этом направлении не в нашей компетенции", — сообщил "Ъ" представитель компании Игорь Демин.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона настаивала на повышении тарифа до 14,5%.
Нефтяной трубопровод "Дружба" в настоящий момент представляет собой сеть нефтепроводов с совокупной протяженностью порядка 8,9 тысяч километров, в том числе 3,9 тысяч километров на территории России. Нефтяная компания "Транснефть" является владельцем российского отрезка "Дружбы", центр управления которым располагается в Брянске.
Согласно данным, в российскую часть трубопровода в совокупности входят 20 нефтеперекачивающих станций, 15 нефтепродуктоперекачивающих станций.