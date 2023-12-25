МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперты оценили влияние выхода Анголы из ОПЕК на других участников

"Для российского бюджета, что очень важно, мы первый раз озвучим эту оценку сегодня, она уже принесла 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов (долларов — ред.) наших активов, которые были заморожены за рубежом. И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК+", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о сделке ОПЕК+.

ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.

Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия — экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. По оценке Минфина России, заблокировано около 300 миллиардов долларов.