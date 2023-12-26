ТОКИО, 26 дек — ПРАЙМ. Того эффекта, на который рассчитывали западные страны при введении потолка цен на российскую нефть, достигнуть не удалось: спрос на Urals в мире вырос и цена периодически превышала порог, рассказал РИА Новости хорошо осведомленный источник в японской нефтегазовой отрасли. Экспортеры нефти в Индию откажутся от использования национальной валюты

"Такого удара, на который рассчитывали западные страны при введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, не произошло. Есть даже мнения, что эффекта от этих мер не было совсем", — считает собеседник агентства.

"Я все-таки считаю, что определенный эффект был, но не тот, на который рассчитывали. Рассчитывали, что цена выше 60 долларов за баррель при перевозке морем не поднимется, но в действительности она превышала этот уровень. Сейчас опустилась ниже, но ранее превышала. Если бы был тот результат, на который рассчитывали, то можно было бы просто продолжать те же меры по потолку цен на нефть, которые уже ввели. Именно потому, что ожидаемого эффекта не было, сейчас думают о введении чего-то нового, каких-то новых мер", — отметил источник.

Он пояснил, что из общих объемов производимой Россией нефти в 10 миллионов баррелей в год половину, то есть 5 миллионов она экспортирует. Примерно половина экспорта отправляется по морю, а вторая половина — по трубопроводам, причем эта нефть не является объектом санкций. Санкции распространялись только на ту часть, которая транспортируется морем. То, что идет по трубопроводу – это долгосрочные контракты, и правительство США не может повлиять на цену, она определяется контрагентами между собой, пояснил источник.

"Санкции заключались в том, чтобы не страховать и не перевозить танкерами нефть, если цена за нее превышает 60 долларов за баррель. Но Россия стала покупать подержанные танкеры и перевозить ими. И сейчас экспорт нефти Urals вырос. Эту нефть стали покупать те, кто до сих пор ее не покупал, например, Индия. Индийские компании покупают подешевевшую нефть Urals, перерабатывают ее в мазут, в дизель, и продают это уже по мировым ценам в Европу. Это совершенно законный бизнес", — подчеркнул собеседник агентства.

"Вслед за Индией стали покупать и другие страны. Например, страны Ближнего Востока. Африка тоже покупает. Таким образом, вырос спрос на Urals. Поэтому временами цена на Urals поднималась выше 60 долларов за баррель, несмотря на потолок цен. Сейчас она ниже, но это происходит из-за баланса спроса и предложения на нефть в мире, а не из-за потолка", — отметил источник.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.