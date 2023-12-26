ВАШИНГТОН, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство энергетики США закупило почти три миллиона баррелей нефти для пополнения своего стратегического резерва на общую сумму 231,4 миллиона долларов, говорится в отчете ведомства. Цена нефти марки Brent впервые с 1 декабря превысила $81 за баррель

"По состоянию на 26 декабря 2023 года контракты на покупку двух миллионов 993 тысяч баррелей на сумму 231,4 миллиона долларов были завершены", — указано в документе.

Согласно представленной информации, минэнерго закупило нефть у трех компаний — Phillips 66 Company и Macquarie Commodities Trading US, каждая из которых поставила по 898,1 тысячи баррелей, а также Sunoco Partners, которая продала нефть на 1,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года Минэнерго США сообщило, что закупит до трех миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, в середине июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.