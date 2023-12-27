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2023
https://1prime.ru/oil/20231227/842682832.html
Новак рассказал о мировых ценах нефть в 2024 году
Нефть
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Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся... ПРАЙМ, 27.12.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в 2024 году ожидаются в диапазоне 80-85 долларов за баррель марки Brent, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По оценкам аналитиков. Мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний в следующем году цен марки Brent может быть в районе 80-85 долларов за баррель. Такие примерно цифры учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", — рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил также, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят перед собой задачу установления определенных цен. "Наша задача — сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала… Цены в течение этого года были плюс-минус более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent", — сказал Новак.