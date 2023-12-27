МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин США внес в правила применения санкций в отношении российской нефти изменения, согласно которым партнеры должны предоставлять Вашингтону отчеты по приобретению "черного золота". Новак сообщил о сокращении экспорта российской нефти в Европу

Согласно пояснительной записке к документу, теперь участники цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам будут обязаны делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки. Таким образом, теперь партнеры Вашингтона должны спрашивать разрешение на любую операцию с российским топливом и раскрывать конфиденциальную информацию о деталях сделки.

Соответствующие изменения вступят в силу 19 февраля 2024 года.

Ценовой потолок на нефть действует с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Россия наращивает поставки нефти в азиатском направлении после отказа Запада покупать ее и введения ограничений на транспортировку. Экспортные потоки с 2022 года удалось переориентировать: Россия вышла на первое место в импорте нефти Китая (около 20 процентов) и Индии (36 процентов). За 11 месяцев этого года поставки в КНР выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки в Индию к середине года и вовсе увеличились в 11 раз, невзирая на сложности с расчетами в нацвалютах. По оценке РСПП, к 2030 году Россия может продавать в Индию более 100 миллионов тонн нефти в год.