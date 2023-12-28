МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновил работу после нескольких дней остановки из-за плохой погоды, сообщила компания. КТК повысил прогноз прокачки нефти на 2023 год

Как сообщили в консорциуме, перевалка нефти на терминале была полностью остановлена с 22 по 26 декабря по погодным условиям (сильный ветер, высокая волна), танкеры были отведены в районы ожидания. Прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в свободные емкости нефтепровода и в резервуарном парке терминала.

А с 25 по 28 декабря была остановлена и транспортировка из мест добычи в Казахстане, по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск, из-за затоваривания мощностей для хранения нефти. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке, подчеркнули в КТК.

"Кратковременное улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала (отгружено два танкера общим дедвейтом 218 тысяч тонн). Далее 28 декабря 2023 года отгрузка нефти была продолжена, и в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме", — сообщили журналистам в компании.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более двух третей экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.