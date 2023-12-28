2023-12-28T13:13:10+03:00
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2023-12-28T13:13:10+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231228/842697638.html
QatarEnergy 5 лет будет поставлять нефть Shell в Сингапуре
Нефть
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. QatarEnergy будет поставлять до 18 миллионов баррелей нефти ежегодно сингапурской "дочке" Shell в течение пяти лет, следует из пресс-релиза QatarEnergy... ПРАЙМ, 28.12.2023
нефть, энергетика, новости, qatarenergy, shell, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. QatarEnergy будет поставлять до 18 миллионов баррелей нефти ежегодно сингапурской "дочке" Shell в течение пяти лет, следует из пресс-релиза QatarEnergy.
"QatarEnergy объявила о пятилетнем соглашении о поставках нефти с Shell International Eastern Trading Company, Сингапур (Shell)", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что соглашение предусматривает поставку Shell до 18 миллионов баррелей нефти Qatar Land и Qatar Marine в год, начиная с января следующего года.
QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.
Shell — британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.