МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. QatarEnergy будет поставлять до 18 миллионов баррелей нефти ежегодно сингапурской "дочке" Shell в течение пяти лет, следует из пресс-релиза QatarEnergy. Нефтяной терминал КТК возобновил прокачку и отгрузку нефти

"QatarEnergy объявила о пятилетнем соглашении о поставках нефти с Shell International Eastern Trading Company, Сингапур (Shell)", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что соглашение предусматривает поставку Shell до 18 миллионов баррелей нефти Qatar Land и Qatar Marine в год, начиная с января следующего года.

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.

Shell — британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.