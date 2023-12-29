МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" разработала и внедрила модуль на основе искусственного интеллекта, который позволил сократить время поиска нефти в карбонатных пластах с нескольких месяцев до нескольких недель, сообщила компания. "Роснефть" предложила изменить законопроект о повышении НДПИ, пишут СМИ

"Специалисты научного института "Роснефти" в Уфе модернизировали корпоративное программное обеспечение "РН-КИН", которое предназначено для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений. Ученые разработали и внедрили специализированный модуль "поиск пропущенных интервалов в карбонатном разрезе" на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволило сократить время поиска нефти в карбонатных пластах с нескольких месяцев до нескольких недель", — говорится в сообщении.

Благодаря обновленному ПО уже были выявлены новые перспективные участки недр с предварительно оцененными запасами более 1 миллиона тонн нефти. Кроме того, оно открывает новые перспективы для поиска карбонатных залежей разрабатываемых месторождений Волго-Уральской и Восточно-Сибирской нефтегазовых провинций.

Отмечается, что автоматические алгоритмы определяют минеральный состав, плотность и пористость карбонатных горных пород в разрезах пластов со сложным геологическим строением.

Ранее специалисты изучали каждую скважину по отдельности, что требовало значительных временных затрат на рутинную обработку большого количества данных. Новая разработка позволяет петрофизикам и геологам комплексно анализировать сотни скважин одновременно, уверяют в компании.