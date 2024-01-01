МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Россия в январе продлевают свои дополнительные добровольные сокращения на первый квартал 2024 года: Эр-Рияд сохраняет их на уровне 1 миллиона баррелей в сутки, Москва углубляет снижение нефтяного экспорта до 500 тысяч баррелей в сутки, а ряд других членов альянса на этот период берут на себя новые добровольные сокращения нефтедобычи суммарно на 700 тысяч баррелей. Бразилия присоединяется к ОПЕК+

Кроме того, квоты ОПЕК+ также снижаются — на 1,4 миллиона баррелей в сутки от уровня 2023 года, как это было решено в июле.

С весны 2023 года у ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года. Кроме того, Саудовская Аравия с июля 2023 года сократила свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, с августа дополнительно снизила нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам встречи 30 ноября ОПЕК+ не принял общих решений по квотам, однако Кувейт, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир и Оман объявили о новых добровольных сокращениях суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки, которые будут действовать в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия до конца марта продлила свое добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Россия решила, что продолжит сокращение нефтяного экспорта, но углубит его до 500 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.

Несмотря на то, что основным решением стали добровольные сокращения, квоты на 2024 год все же изменились у ряда африканских стран. ОПЕК+ снизил предельный уровень добычи нефти для Анголы на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, а для Конго и Нигерии увеличил на 1 тысячу и 120 тысяч баррелей, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако по следам встречи Ангола заявила, что не согласна со своей квотой и планирует добывать больше положенного уровня.

В декабре же Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам ноябрьской встречи заявлял, что решения по уровням добычи нефти в рамках ОПЕК+ поспособствуют прохождению зимы — периода пониженного спроса. Он отмечал, что ситуация на мировом нефтяном рынке стабильна и все страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, полностью исполняют свои обязательства в рамках сделки альянса.