МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. БРИКС нет смысла брать на себя функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти, но доля в 80% от мировой добычи "черного золота", которую будет занимать расширившееся объединение, позволит эффективно развивать торговлю между его участниками, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Ряд членов ОПЕК+ начинают новые добровольные сокращения добычи нефти

С 1 января в БРИКС в качестве полноправных членов, помимо России, участвуют еще ряд крупных игроков ОПЕК+, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А из стран БРИКС к ОПЕК+ присоединяется Бразилия, правда пока на правах наблюдателя и без плана участвовать в общих сокращениях добычи.

"Предполагать, что БРИКС возьмет на себя функции регулирования нефтяных рынков, это, наверное, неправильно просто потому, что БРИКС изначально создана не для этого. И, безусловно, в структуре БРИКС есть крупные страны-потребители нефти, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы держать высокие цены. Мы должны понимать, что та же Индия и Китай, они будут счастливы, если сейчас цены упадут до 50 долларов на мировом рынке", — ответил Громов на вопрос, может ли БРИКС взять на себя функции ОПЕК+.

Ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявлял, что при расширении БРИКС за счет присоединения Саудовской Аравии, Ирана, а в будущем и таких стран, как Венесуэла, в сферу действия объединения войдет 80% мировых запасов нефти и ее добычи. Он отметил, что вместе с Китаем и Индией страны БРИКС также станут основными потребителями энергоресурсов. Новак рассказал о желающих покупать российскую нефть

Громов объяснил, что раньше страны БРИКС больше работали в двустороннем формате друг с другом, а сейчас стоит задача создать объединение, в котором участники смогут совместно взаимодействовать в экономике и торговле. Эксперт видит перспективным развитие Банка БРИКС, совместных инфраструктурных и финансовых проектов, создание общей валюты или механизмов оплаты торговых потоков между странами-участницами.

Он также отметил, что многие аналитики, включая Международное энергетическое агентство, не исключают, что мир в ближайшие десятилетия будет построен по блоковому принципу — будет блок "Запада" и "глобального Юга", а не в привычном формате глобализации.

"БРИКС может стать инструментом достаточно эффективного экономического развития стран-участниц в рамках вот такой вот блоковой системы мировой торговли, в том числе на уровне энергетики. И мне кажется, вот в этом направлении БРИКС и должен развиваться. А перетягивать на него какие-то инструменты регулирования рынка, тем самым плодить конфликты внутри стран-участниц БРИКС, я думаю — это не нужно", — заключил Громов.