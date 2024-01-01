МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Постоянный парламентский комитет Индии по нефти подчеркнул необходимость импорта нескольких сортов сырой нефти, чтобы снизить стоимость нефтяной корзины Индии, передает издание Business Standard.

Закупки сырой нефти Индии в прошлом финансовом году пришлись в основном на высокосернистые сорта Омана и Дубая и малосернистые сорта Brent. Эти индийские и импортные сорта перерабатывались на нефтеперерабатывающих заводах Индии. Согласно ежемесячным расчетам, доля высокосернистой нефти в среднем по Оману и Дубаю составила 75,6%, а доля малосернистой нефти Brent 24,3%.

По данным комитета, на мировом рынке сырой нефти продается около 250 сортов, но из них индийские нефтеперерабатывающие заводы в 2023 году закупили только 50 сортов. Тем не менее, министерство нефти и газа Индии отметило, что сырая нефть закупается с учетом структуры нефтеперерабатывающих предприятий, сезонного спроса, цены на сырую нефть, потребности в продукции, операционных требований.

Корзина сырой нефти Индии считается индикатором цен на сырую нефть, импортируемую в страну. Правительство Индии следит за этим индексом при оценке стоимости жилья. В докладе, представленном в парламенте, также даны рекомендации по модернизации старых нефтеперерабатывающих установок государственных предприятий нефтяного сектора для переработки различных видов сырой нефти.

Некоторые люди, связанные с отраслью, высказались за изменение способа расчета цены корзины. Основная причина этого заключается в том, что сырая нефть регулярно в больших объемах импортируется из России, которая стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию. Ежедневно из России поставлялось 19,6 миллионов баррелей нефти. Сырая нефть из Западной Азии обычно стоит дороже. Это связано с тем, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вводит дополнительные пошлины на продажи в азиатские страны сверх фактической цены продажи.