МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Казахстанский национальный оператор АО "КазТрансОйл" с 1 января увеличил тарифы на перекачку российской нефти по своему участку трубопровода ТОН-2, сказано в сообщении на сайте компании. Сенат Казахстана одобрил изменения в поставках российской нефти

Отмечается, что теперь транзит на расстояние одной тысячи километров стоит 11,28 доллара за тонну без НДС. Ранее на протяжении шести лет цена составляла 9,3 доллара за тонну.

В компании сообщили, что распоряжение о повышении тарифа утвердил в начале декабря прошлого года председатель правления "КазТрансОйл".

Магистральный трубопровод ТОН-2 (Туймазы-Омск-Новосибирск-2) способен пропускать десять миллионов тонн нефти в год, а его проектная мощность достигает 18 миллионов тонн нефти в год. На территории Казахстана находится участок трубопровода протяженностью 186,25 километра, через него нефть из России идет до Павлодарского нефтехимического завода, а затем ее часть поступает в Китай и Узбекистан.