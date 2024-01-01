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Казахстан поднял цены на транзит российской нефти
Нефть
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Казахстанский национальный оператор АО "КазТрансОйл" с 1 января увеличил тарифы на перекачку российской нефти по своему участку трубопровода ТОН-2, сказано в сообщении на сайте... ПРАЙМ, 01.01.2024
нефть, энергетика, бизнес, новости, казахстан, казтрансойл, транзит российской нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Казахстанский национальный оператор АО "КазТрансОйл" с 1 января увеличил тарифы на перекачку российской нефти по своему участку трубопровода ТОН-2, сказано в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что теперь транзит на расстояние одной тысячи километров стоит 11,28 доллара за тонну без НДС. Ранее на протяжении шести лет цена составляла 9,3 доллара за тонну.
В компании сообщили, что распоряжение о повышении тарифа утвердил в начале декабря прошлого года председатель правления "КазТрансОйл".
Магистральный трубопровод ТОН-2 (Туймазы-Омск-Новосибирск-2) способен пропускать десять миллионов тонн нефти в год, а его проектная мощность достигает 18 миллионов тонн нефти в год. На территории Казахстана находится участок трубопровода протяженностью 186,25 километра, через него нефть из России идет до Павлодарского нефтехимического завода, а затем ее часть поступает в Китай и Узбекистан.