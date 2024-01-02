МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Рынок, если бы соглашение ОПЕК+ прямо сейчас распалось, сразу же опустил бы цены на нефть в коридор 50-60 долларов за баррель, что значительно снизило бы инвестиционную привлекательность отрасли и негативно отразилось на странах-экспортерах нефти, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. БРИКС ни к чему брать на себя функции ОПЕК+, считает эксперт

"Если представить, что ОПЕК+ прекратит свое функционирование, то мы очень резко можем вернуться в состояние начала 2020 года, когда между всеми производителями нефти начались нескоординированные действия, ценовая война, и, самое главное, отсутствие каких-либо ограничений на добычу и поставки нефти на мировые рынки. В ситуации отсутствия ОПЕК+ мы будем жить в условиях значительно более низкого уровня мировых цен на нефть. Это будет не текущий коридор в 75-80 долларов за баррель, это будут цены в районе 50-60 долларов", — сказал он.

При этом Громов подчеркнул, что доллар 2023 года — "это совсем не то, что доллар 2020 года и тем более 2017 года". И, если провести расчеты, будет понятно, что с учетом инфляции сейчас цены на нефть будут гораздо скромнее, чем несколько лет назад. По его словам, 70 долларов за баррель сегодня — это 60 долларов в 2020 году. Тем не менее повышать мировые котировки до 100 долларов опасно, отметил эксперт, потому что это будет стимулировать ускоренный отказ импортеров от нефти. Индийские власти рекомендовали ввозить больше видов сырой нефти, пишут СМИ

"Важно держать цены в инвестиционно привлекательном коридоре для нефтедобытчиков. Это, наверное, сегодня от 75 до 90 долларов за баррель. Это хороший коридор для нефтяников и, кстати говоря, приемлемый для стран, импортирующих нефть", — заключил Громов.

ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. В июне альянс объявил о снижении со 2024 года целевого уровня добычи нефти еще на 1,4 миллиона баррелей. Также до конца 2024 года действуют сокращения сверх квот у ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, на 1,66 миллиона баррелей в сутки. С июля Эр-Рияд ввел добровольные сокращения добычи еще на 1 миллион баррелей, а Россия — с августа ограничила нефтяной экспорт сначала на 500 тысяч баррелей, а с сентября по декабрь — на 300 тысяч.

На ноябрьской встрече ОПЕК+ незначительно углубил сокращение по квотам в 2024 году, понизив максимальный уровень добычи Анголе и немного повысив Конго и Нигерии. Шесть членов ОПЕК+ на первый квартал 2023 года ввели дополнительные добровольные ограничения суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Также до конца марта Саудовская Аравия продлила сокращение на 1 миллион баррелей, а РФ углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.