Эксперт Громов: рынок без ОПЕК+ опустил бы цены на нефть к $50-60 за баррель
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Рынок, если бы соглашение ОПЕК+ прямо сейчас распалось, сразу же опустил бы цены на нефть в коридор 50-60 долларов за баррель, что значительно снизило бы инвестиционную привлекательность отрасли и негативно отразилось на странах-экспортерах нефти, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
"Если представить, что ОПЕК+ прекратит свое функционирование, то мы очень резко можем вернуться в состояние начала 2020 года, когда между всеми производителями нефти начались нескоординированные действия, ценовая война, и, самое главное, отсутствие каких-либо ограничений на добычу и поставки нефти на мировые рынки. В ситуации отсутствия ОПЕК+ мы будем жить в условиях значительно более низкого уровня мировых цен на нефть. Это будет не текущий коридор в 75-80 долларов за баррель, это будут цены в районе 50-60 долларов", — сказал он.
При этом Громов подчеркнул, что доллар 2023 года — "это совсем не то, что доллар 2020 года и тем более 2017 года". И, если провести расчеты, будет понятно, что с учетом инфляции сейчас цены на нефть будут гораздо скромнее, чем несколько лет назад. По его словам, 70 долларов за баррель сегодня — это 60 долларов в 2020 году. Тем не менее повышать мировые котировки до 100 долларов опасно, отметил эксперт, потому что это будет стимулировать ускоренный отказ импортеров от нефти.
"Важно держать цены в инвестиционно привлекательном коридоре для нефтедобытчиков. Это, наверное, сегодня от 75 до 90 долларов за баррель. Это хороший коридор для нефтяников и, кстати говоря, приемлемый для стран, импортирующих нефть", — заключил Громов.
ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. В июне альянс объявил о снижении со 2024 года целевого уровня добычи нефти еще на 1,4 миллиона баррелей. Также до конца 2024 года действуют сокращения сверх квот у ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, на 1,66 миллиона баррелей в сутки. С июля Эр-Рияд ввел добровольные сокращения добычи еще на 1 миллион баррелей, а Россия — с августа ограничила нефтяной экспорт сначала на 500 тысяч баррелей, а с сентября по декабрь — на 300 тысяч.
На ноябрьской встрече ОПЕК+ незначительно углубил сокращение по квотам в 2024 году, понизив максимальный уровень добычи Анголе и немного повысив Конго и Нигерии. Шесть членов ОПЕК+ на первый квартал 2023 года ввели дополнительные добровольные ограничения суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Также до конца марта Саудовская Аравия продлила сокращение на 1 миллион баррелей, а РФ углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.
https://1prime.ru/oil/20240102/842722220.html