МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Спрос на нефть в Индии в течение 2024 года увеличится на 4,1% до более 5,5 миллионов баррелей в день, говорится в декабрьском ежемесячном отчете организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Эксперт назвал возможную рыночную цену нефти без соглашения ОПЕК+

"Ожидается, что спрос на нефть в Индии останется положительным в этом году, несмотря на опасения по поводу замедления промышленного производства в Китае, которое повлияет на смежные экономики, а также сокращения мировой добычи нефти", — отметили эксперты.

В отчете Управления энергетической информации США говорится, что потребление жидкого топлива в Индии, включая сырую нефть и нефтепродукты, вырастет в среднем на 0,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.

"Мы прогнозируем, что рост спроса жидкого топлива в Индии увеличится до 331 тысяч баррелей в сутки в 2024 году с 268 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, чему способствуют благоприятные базовые эффекты и лишь небольшое замедление роста валового внутреннего продукта", — говорится в отчёте Управления энергетической информации США.

Эксперты полагают, что спрос со стороны Южной Азии, в которую входят соседние с Индией страны, вероятно, увеличится на 3,2% в 2024 году. С другой стороны, ожидается, что спрос на нефть в Китае вырастет на 3,6%. По словам вице-президента индийского рейтингового агентства ICRA Прашанта Вашишта, внутреннее потребление Индией сырой нефти вырастет на 4–5% благодаря экономическому росту, увеличению мобильности и авиаперевозкам. Вашишт также указал на растущий спрос на газ в Индии. Ожидается, что добыча газа на внутреннем рынке Индии увеличится до 100 миллионов метрических стандартных кубических метров в сутки в 2024 финансовом году и до 107 миллионов кубических метров в день в 2025 финансовом году.