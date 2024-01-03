МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ подтверждают приверженность сделке по снижению добычи, говорится в соответствующем заявлении организации. Эксперт назвал возможную рыночную цену нефти без соглашения ОПЕК+

"Страны-производители нефти, входящие и не входящие в ОПЕК, подтверждают приверженность единству, полной сплоченности и стабильности рынка посредством Декларации о сотрудничестве", — говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что усилия стран ОПЕК+ оказали поддержку мировой экономике в преодолении многих проблем, наблюдавшихся в последние несколько лет, включая пандемию COVID-19, и обеспечили стабильность нефтяного рынка. Также в релизе отмечается, что "сотрудничество, диалог, взаимное уважение и доверие будут и впредь оставаться основой для дальнейших совместных усилий".

ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на два миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. В июне альянс объявил о снижении с 2024 года целевого уровня добычи нефти еще на 1,4 миллиона баррелей. Также до конца 2024 года действуют сокращения сверх квот у ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, на 1,66 миллиона баррелей в сутки. С июля Эр-Рияд ввел добровольные сокращения добычи еще на 1 миллион баррелей, а Россия — с августа ограничила нефтяной экспорт сначала на 500 тысяч баррелей, а с сентября по декабрь — на 300 тысяч.

На ноябрьской встрече ОПЕК+ незначительно углубил сокращение по квотам в 2024 году, понизив максимальный уровень добычи Анголе и немного повысив Конго и Нигерии. Шесть членов ОПЕК+ на первый квартал 2023 года ввели дополнительные добровольные ограничения суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Также до конца марта Саудовская Аравия продлила сокращение на 1 миллион баррелей, а РФ углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.