ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики США объявило о планах по закупке до трех миллионов баррелей сырой нефти для пополнения американского стратегического резерва с поставкой в апреле 2024 года, говорится в документе ведомства. ОПЕК+ подтвердил приверженность сделке по снижению добычи

"Министерству энергетики <…> необходимо произвести закупку до трех миллионов баррелей произведенной в Соединенных Штатах высокосернистой нефти с поставкой в апреле 2024 года", — указано в закупочной документации.

Уточняется, что Минэнерго ожидает отгрузку нефти до 30 апреля, а все заинтересованные компании должны объявить о намерении участвовать в сделке по фиксированной цене до 10 января.

В конце декабря министерство уже закупило почти три миллиона баррелей нефти для пополнения своего стратегического резерва на общую сумму 231,4 миллиона долларов. Тогда ее предоставили три компании — Phillips 66 Company и Macquarie Commodities Trading US, каждая из которых поставила по 898,1 тысячи баррелей, а также Sunoco Partners, которая продала нефть на 1,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.