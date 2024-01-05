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2024
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Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки
Нефть
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Последнее время Иран повышает стоимость нефтепродуктов для китайских потребителей, что сказывается на торговых отношениях двух государств, пишет Reuters, ссылаясь на источники на... ПРАЙМ, 05.01.2024
нефть, энергетика, новости, китай, иран, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Последнее время Иран повышает стоимость нефтепродуктов для китайских потребителей, что сказывается на торговых отношениях двух государств, пишет Reuters, ссылаясь на источники на заводах нефтепереработки.
Согласно официальным данным, Китай стал меньше нефти закупать у Ирана. В октябре 2023-го Пекин закупал у Тегерана 1,53 миллиона баррелей в сутки, в декабре объем уменьшился до 1,18 миллиона.
В настоящее время обстановка неясная ввиду отсутствия определенности со стороны Китая, сообщили на НПЗ.
Ранее официальный представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Сейид Хамид Хосейни заявил, что добыча нефти в Иране увеличилась с 2,9 до 3,4 миллионов баррелей в сутки. Он добавил, что экономический рост в Иране увеличится благодаря увеличению объемов добычи нефти в исламской республике.