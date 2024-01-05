МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Последнее время Иран повышает стоимость нефтепродуктов для китайских потребителей, что сказывается на торговых отношениях двух государств, пишет Reuters, ссылаясь на источники на заводах нефтепереработки. Минэнерго США закупит в апреле нефть для стратегического резерва

Согласно официальным данным, Китай стал меньше нефти закупать у Ирана. В октябре 2023-го Пекин закупал у Тегерана 1,53 миллиона баррелей в сутки, в декабре объем уменьшился до 1,18 миллиона.

В настоящее время обстановка неясная ввиду отсутствия определенности со стороны Китая, сообщили на НПЗ.

Ранее официальный представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Сейид Хамид Хосейни заявил, что добыча нефти в Иране увеличилась с 2,9 до 3,4 миллионов баррелей в сутки. Он добавил, что экономический рост в Иране увеличится благодаря увеличению объемов добычи нефти в исламской республике.