МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Наибольший рост поставок российской нефти в наступившем году будет приходиться на страны Латинской Америки, заявил РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. Новак рассказал о желающих покупать российскую нефть

"Расширение поставок в 2024 году скорее всего стоит ожидать с новыми странами-импортерами. И, прежде всего, с Латинской Америкой. Тем более мы наблюдаем активизацию в этом направлении со стороны Аргентины и Бразилии. Аргентина планировала вступать в БРИКС, и после президентских выборов официального отказа пока не последовало. Это увеличивает шансы на то, что российская нефть найдет новых покупателей на латиноамериканском континенте", — сказал эксперт.

В целом, по словам эксперта, ключевыми рынками для нефти из России останутся Юго-Восточная Азия, Индия и Китай.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Раньше 58% поставок российской нефти шли в "недружественные страны" — члены Евросоюза, Южную Корею, США, Японию, Великобританию, уточняли агентству эксперты. Но по итогам прошедшего года доля таких стран сократилась до 9%, а общие объемы экспорта практически не изменились, оценивали они. Так, за время действия этих санкций Россия вышла на первое место в импорте нефти Китая и Индии.

В ряд стран Латинской Америки Россия уже поставляет нефть. Например, Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России. Расширение поставок российской нефти обсуждается с Кубой — в июне премьер-министр этой страны Мануэль Марреро Крус сообщил, что между странами готовится межправсоглашение на 1,64 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.