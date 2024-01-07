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2024
https://1prime.ru/oil/20240107/842742100.html
СМИ: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти
Нефть
Новости
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Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на поставки нефти в феврале для покупателей во всех регионах, сообщил Bloomberg. Данное решение принято на фоне снижения спроса на... ПРАЙМ, 07.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на поставки нефти в феврале для покупателей во всех регионах, сообщил Bloomberg.
Данное решение принято на фоне снижения спроса на рынке. Потребление нефти снижается в феврале и марте, нефтеперерабатывающие предприятия используют эти два месяца на техническое обслуживание.
Отмечается, что госкомпания Saudi Aramco снизила цены на нефть марки Arab Light для поставок в страны Азии на 1,5 — 2 доллара за баррель. Компания также снизила цены на поставки в страны Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.
Мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года, до сих пор рынок игнорировал озабоченность по поводу конфликта на Ближнем Востоке, а нападения хуситов на танкеры в Красном море привели к сбоям в поставках.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат добровольное снижение добычи нефти до конца 2024 года.