МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на поставки нефти в феврале для покупателей во всех регионах, сообщил Bloomberg. Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки

Данное решение принято на фоне снижения спроса на рынке. Потребление нефти снижается в феврале и марте, нефтеперерабатывающие предприятия используют эти два месяца на техническое обслуживание.

Отмечается, что госкомпания Saudi Aramco снизила цены на нефть марки Arab Light для поставок в страны Азии на 1,5 — 2 доллара за баррель. Компания также снизила цены на поставки в страны Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

Мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года, до сих пор рынок игнорировал озабоченность по поводу конфликта на Ближнем Востоке, а нападения хуситов на танкеры в Красном море привели к сбоям в поставках.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат добровольное снижение добычи нефти до конца 2024 года.