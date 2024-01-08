МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для покупателей из Азии до минимальных более чем за два года значений, также сократила для США и Европы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки

"Ведущий экспортер нефти, Саудовская Аравия, в воскресенье понизила февральскую цену на основную марку нефти, Arab Light, для покупателей из Азии до минимального за 27 месяцев уровня", — пишет агентство, ссылаясь на осведомленные источники.

В частности, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 2 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 1,5 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Уточняется, что в последний раз показатель находился на таком уровне в ноябре 2021 года. Saudi Aramco также уменьшила на 2 доллара стоимость марок Extra Light, Arab Medium и Arab Heavy для Азии.

Для потребителей из США цена в феврале на Arab Light понижена на 2 доллара, с премией в 5,15 доллара по отношению к ASCI. Цена на остальные марки также была уменьшена на 2 доллара.

Для северо-западной части Европы цены на Arab Light были сокращены на 2 доллара, таким образом, Arab Light с поставкой в феврале продается на 0,9 доллара дороже ICE Brent. Для Средиземноморья цена на Arab Light была понижена также на 2 доллара, с поставкой в феврале — на 0,4 доллара дороже ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.