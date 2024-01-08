МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти заметно снижается в понедельник днем после новостей о том, что Saudi Aramco снизила цены для клиентов из Азии, США и Европы, свидетельствуют данные торгов. Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии до минимума за два года

По состоянию на 14.31 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,58%, до 76,73 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,83%, до 71,72 доллара.

В воскресенье стало известно, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила февральские цены на нефть для покупателей из Азии до минимума с ноября 2021 года. Также компания сократила цены для клиентов из США и Европы.

Трейдеры также по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. По словам аналитиков, отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.

"Перебои в поставках и напряженность на Ближнем Востоке продолжают оказывать некоторую поддержку. Однако в отсутствие эскалации на Ближнем Востоке мы полагаем, что потенциал роста ограничен, учитывая довольно комфортный баланс спроса и предложения в первой половине 2024 года", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).