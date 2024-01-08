2024-01-08T15:09:21+03:00
2024-01-08T15:09:21+03:00
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Нефть резко дешевеет после новостей из Saudi Aramco
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Стоимость нефти заметно снижается в понедельник днем после новостей о том, что Saudi Aramco снизила цены для клиентов из Азии, США и Европы, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 08.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти заметно снижается в понедельник днем после новостей о том, что Saudi Aramco снизила цены для клиентов из Азии, США и Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,58%, до 76,73 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,83%, до 71,72 доллара.
В воскресенье стало известно, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила февральские цены на нефть для покупателей из Азии до минимума с ноября 2021 года. Также компания сократила цены для клиентов из США и Европы.
Трейдеры также по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. По словам аналитиков, отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.
"Перебои в поставках и напряженность на Ближнем Востоке продолжают оказывать некоторую поддержку. Однако в отсутствие эскалации на Ближнем Востоке мы полагаем, что потенциал роста ограничен, учитывая довольно комфортный баланс спроса и предложения в первой половине 2024 года", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).