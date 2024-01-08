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Цены на нефть вечером ускорили темпы падения
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Стоимость нефти падает на 4% в понедельник вечером, снижение цен Saudi Aramco вызвало опасения за переизбыток сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии... ПРАЙМ, 08.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти падает на 4% в понедельник вечером, снижение цен Saudi Aramco вызвало опасения за переизбыток сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.15 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,77%, до 75,78 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 4,31%, до 70,62 доллара. Днем нефть дешевела на 2-3%.
В воскресенье стало известно, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила февральские цены на нефть для покупателей из Азии до минимума с ноября 2021 года. Также компания сократила цены для клиентов из США и Европы.
"Все это усиливает опасения о том, что мировой рынок тонет в нефти, которую он не может использовать достаточно быстро, даже по привлекательным для потребителей ценам", — цитирует агентство Bloomberg слова старшего рыночного аналитика Trade Nation Дэвида Моррисона (David Morrison).
При этом Моррисон добавил, что сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке препятствует еще более резкому падению цен на нефть.