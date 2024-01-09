МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил корпорацию нефти и природного газа Индии с началом добычи нефти на флагманском глубоководном проекте в морской части бассейна рек Кришна-Годавари, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Индии. Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии до минимума за два года

Контролируемая государством индийская корпорация нефти и природного газа (ONGC) 7 января начала первую добычу нефти на глубоководном месторождении KG-DWN 98/2 в бассейне рек Кришна-Годавари у Бенгальского залива на побережье Какинада. Месторождение находится примерно в 25 километрах от береговой линии. Ожидается, что пиковая добыча составит около 45 тысяч баррелей нефти в день и более 10 миллионов кубических метров в день газа.

"Корпорация начала первую подачу нефти с глубоководного месторождения 98/2 Кришна- Годавари, приближаясь к завершению второй фазы проекта. Фаза 3, ведущая к пику добычи нефти и газа, уже идет и, вероятно, завершится в июне 2024 года. Ожидается, что проект 98/2 увеличит общий объем добычи нефти и газа корпорации на 11% и 15% соответственно", — говорится в сообщении корпорации в соцсети X.

В 2020 году корпорация приступила к работе по запуску добычи нефти путем внедрения на месторождении соответствующих технологий. Восковой характер сырой нефти создал множество технических проблем, и все они были решены с помощью инновационной технологии "труба в трубе", первую в своем роде инновацию в Индии. Представители компании рассказали, что скважина вскрыла 30 метров продуктивных пород на глубине 5,3 тысяч метров ниже уровня морского дна, а по результатам сейсмических исследований можно предполагать наличие 80-метрового продуктивного пласта на глубине 6,45 тысячи метров.

Крупные проекты, такие как KG-DWN-98/2, имеют решающее значение для достижения цели Индии по снижению зависимости от импорта нефти и газа для удовлетворения быстро растущих энергетических потребностей. Индия является третьим по величине потребителем сырой нефти в мире и зависит от импорта, который обеспечивает более 85% ее потребностей. Страна также является крупным импортером природного газа, поскольку внутренняя добыча газа способна удовлетворить около 50% спроса.