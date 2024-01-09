МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает, что мировые цены на нефть упадут еще на 20%, что поддержит борьбу с инфляцией. Ценовые войны или борьба за клиентов. Что происходит на рынке нефти

"Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее в Financial Times вышел прогноз о том, что устойчивый рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, и неопределенность экономических перспектив будут сдерживать рост цен на нефть в 2024 году, даже несмотря на угрозу распространения конфликта на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть, которые в первую неделю 2024 года демонстрировали скромный рост, в понедельник падали на 3% после новостей о том, что Саудовская Аравия снизила цены на февраль для покупателей из Азии до минимальных более чем за два года значений, а также сократила их для США и Европы. Во вторник цена скорректировалась — мартовские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,5%, до 77,6 доллара за баррель.

Нефть марки Brent закрыла торги в 2023 году снижением на 1,7%, ее цена составила чуть более 77 долларов за баррель. За 2023 год ее стоимость снизилась примерно на 10%.