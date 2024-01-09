МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам прошедшего года стал рекордным, увеличившись на 6,4% по сравнению с предшествовавшим годом и составив 31 миллион тонн, сообщила торговая площадка. Мировые продажи BMW выросли до рекорда в 2023 году

"По результатам 2023 года на СПбМТСБ отмечен рекордный объем реализации нефтепродуктов. По сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 6,4%, составив 31 миллион тонн", — говорится в сообщении.

В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 1,616 триллиона рублей — на 15% больше по сравнению с 2022 годом.

Так, за прошлый год было реализовано 3,631 миллиона тонн бензина марки Аи-95, что на 2,5% больше год к году. Продажи дизельного топлива составили 14,753 миллиона тонн, увеличившись на 7,9%, продажи авиакеросина выросли на 19,6%, до 1,647 миллиона тонн. В то же время по итогам года показатель объемов торгов бензином Аи-92 снизился — на 3,7%, до 6,018 миллиона тонн.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ за декабрь также оказался рекордным. Он составил 3,317 миллиона тонн, что на 19,7% больше, чем в ноябре, а также на 14,1% больше показателя за декабрь 2022 года.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" — ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России, сообщила также биржа.