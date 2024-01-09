МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировым ценам на нефть предрекли резкий рост в 2024 году на ряде факторов вопреки прогнозу Всемирного банка, пишет Financial Times со ссылкой на мнение стратега по сырьевым товарам и энергетике компании BCA Research Боба Райана. Всемирный банк спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

По мнению эксперта, стоимость нефти марки Brent в 2024 году может подняться выше отметки в 100 долларов за баррель, и этому может поспособствовать ряд факторов. Одним из главных станет возрастающая геополитическая напряженность, в частности, из-за риска полноценной кибервойны с участием России, Ирана и КНР, направленных на срыв президентских выборов в США.

Как утверждает Райан, результаты выборов президента США тесно связаны с ценами на бензин: цены на топливо на внутреннем рынке могут склонить чашу весов в сторону Республиканской партии.

"Как бы маловероятно это не казалось, выборы в США могут зависеть от того, что происходит с ценами на бензин", — заключил он.

Прогноз аналитика резко отличается от ожиданий других участников топливного рынка. Так, Всемирный банк спрогнозировал снижение цен на нефть в мире до 81 доллара за баррель. Morgan Stanley анонсировали свои ожидания на уровне 77 долларов за баррель.

Падению цен на нефть может способствовать мировое снижение спроса, возрастающая добыча сырья в США и рост поставок из Ирана.