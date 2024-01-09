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2024
https://1prime.ru/oil/20240109/842753592.html
Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год
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Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год, следует из данных ежемесячного... ПРАЙМ, 09.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
Также EIA прогнозирует среднюю цену Brent на 2025 год на уровне 79,48 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2024 год был снижен — до 77,99 доллара за баррель с прошлой оценки в 78,07 доллара, в 2025 году ожидается стоимость в 74,98 доллара.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал снижение мировых цен на нефть до уровня 81 доллара за баррель.