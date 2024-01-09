МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год

"Мы ожидаем, что рост мирового потребления жидкого топлива будет ниже в течение следующих двух лет: прогнозируемый рост потребления на 1,4 миллиона баррелей в сутки (1,4%) в 2024 году и на 1,2 миллиона баррелей в сутки (1,2%) в 2025 году. Хотя рост в 2024 и 2025 годах будет меньше, чем рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, он в значительной степени соответствует среднегодовому росту мирового потребления жидкого топлива на 1,2% за 20 лет с 2004 по 2023 год", — добавляется в докладе.

В декабрьском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире снизится до 101 и 102,34 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Теперь, согласно приложенным материалам, спрос на нефть в 2023 году оценивается в 101,07 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году прогноз потребления составляет 102,46 миллиона. Таким образом, минэнерго США оценивает спрос в 2023 году на 70 тысяч баррелей в сутки выше, чем в прошлом месяце, и ожидает рост на 120 тысяч баррелей в 2024 году.

Снижение спроса на жидкое топливо министерство объясняет замедлением темпов роста потребления нефти в Китае из-за остановки роста экономики страны и повышения эффективности автопарка. Однако, несмотря на более низкий рост спроса на нефть, мировое потребление жидкого топлива по-прежнему достигнет нового рекорда — более 103,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, следует из доклада.