Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2024 году
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
"Мы ожидаем, что рост мирового потребления жидкого топлива будет ниже в течение следующих двух лет: прогнозируемый рост потребления на 1,4 миллиона баррелей в сутки (1,4%) в 2024 году и на 1,2 миллиона баррелей в сутки (1,2%) в 2025 году. Хотя рост в 2024 и 2025 годах будет меньше, чем рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, он в значительной степени соответствует среднегодовому росту мирового потребления жидкого топлива на 1,2% за 20 лет с 2004 по 2023 год", — добавляется в докладе.
В декабрьском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире снизится до 101 и 102,34 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Теперь, согласно приложенным материалам, спрос на нефть в 2023 году оценивается в 101,07 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году прогноз потребления составляет 102,46 миллиона. Таким образом, минэнерго США оценивает спрос в 2023 году на 70 тысяч баррелей в сутки выше, чем в прошлом месяце, и ожидает рост на 120 тысяч баррелей в 2024 году.
Снижение спроса на жидкое топливо министерство объясняет замедлением темпов роста потребления нефти в Китае из-за остановки роста экономики страны и повышения эффективности автопарка. Однако, несмотря на более низкий рост спроса на нефть, мировое потребление жидкого топлива по-прежнему достигнет нового рекорда — более 103,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, следует из доклада.
https://1prime.ru/oil/20240109/842753765.html