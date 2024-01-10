МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. За первые 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тысячи километров, что говорит об успешном противостоянии западным санкциям, пишет Bloomberg. Всемирный банк спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

Ускоренные темпы бурения в России могут побить постсоветский рекорд, подчеркнули в издании. По данным аналитиков компании Kpler и консалтинговой компании "Яков и партнеры", в 2023 году объем эксплуатационного бурения в стране превысит 30 тысяч километров.

"Неистовые темпы бурения на фоне достаточно статичного уровня добычи говорят о ряде долгосрочных проблем, которые могут возникнуть у российского нефтяного сектора в результате международной изоляции Москвы",- сказано в тексте публикации.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии нефтедобычи, с целью ограничить будущий добывающий потенциал России. Евросоюз, в свою очередь, ввел ограничения на экспорт оборудования и технологий для российского энергетического сектора. Однако, полученные данные свидетельствуют, что ограничительные меры в значительной степени провалились, заключили в издании.