МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Задержка поставок нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", которым управляет "Роснефть", в Индию вряд ли связана с ужесточением контроля за соблюдением потолка цен на российское "черное золото", проблемы с отгрузками не повлияют на добычу, так как эти объемы можно переориентировать в Китай, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Ранее в среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные отслеживания Kpler, что начавшиеся в декабре задержки отгрузок нефти Sokol с "Сахалина-1" продолжаются, и ряд танкеров, загруженных в декабре, простаивают без движения в море. Издание напомнило, что грузы с нефтью Sokol традиционно отправлялась в Индию, однако несколько ноябрьских партий с "Сахалина-1" после прибытия к берегам Индии так и не были отгружены.

Газета подчеркнула, что трудности с поставкой нефти с "Сахалина-1" в Индию возникли после того, как США в декабре ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка, а также ввели санкции против ряда компаний, управляющих танкерами. Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что поставки задержали проблемы с открытием счета в ОАЭ для приема платежей в дирхамах. Однако индийский министр нефти Хардип Сингх Пури эту версию опроверг, отмечая, что это исключительно "вопрос цены", сообщало местное издание Firstpost.

По словам Кауфмана, достоверной информации о причинах, по которым возникли сложности с поставками, нет. Помимо сложностей с открытием счета в ОАЭ, проблема может быть просто в текущей ценовой непривлекательности сорта Sokol, поскольку дисконт на Urals в последние месяцы снова стал расширяться, объяснил эксперт.

"При этом версия об ужесточении соблюдения потолка, на наш взгляд, выглядит неубедительной, так как почти вся российская нефть и так продается выше потолка. Полагаем, что можно ожидать либо решения проблемы с открытием счета в дирхамах, либо перенаправления выпадающих объемов в Китай в ближайшие недели. Пока что мы не ожидаем достаточно масштабных проблем с отгрузками, чтобы они повлияли на добычу: сейчас часть поставок можно переориентировать в Китай", — добавил Кауфман.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 и Евросоюз ужесточили контроль за соблюдением потолка цен, а также ввели ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих российскую нефть якобы в нарушение ограничений.