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2024
https://1prime.ru/oil/20240110/842764477.html
В Индии допустили покупку нефти в Саудовской Аравии взамен России
Нефть
Новости
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Индия заинтересовалась закупкой нефти у Саудовской Аравии на фоне снижения цен на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ранее Саудовская Аравия снизила цены на... ПРАЙМ, 10.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Индия заинтересовалась закупкой нефти у Саудовской Аравии на фоне снижения цен на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ранее Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти, и индийские НПЗ заинтересовались в дополнительных закупках. Два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Индии Bharat Petroleum и Indian Oil планируют приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти.
Indian Oil намерена закупить топливо в Саудовской Аравии и Западной Африки из-за того, что поставки российской легкой малосернистой нефти «Сокол» осложнены с проблемами в проведении платежей, рассказал один из собеседников агентства.
Индия — третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, Россия после введения международных санкций стала крупнейшим нефтяным поставщиком в эту страну, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию. Россия предоставляет Индии скидку на закупку сырья, а также самостоятельно осуществляет погрузку и доставку.