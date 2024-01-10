МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Индия заинтересовалась закупкой нефти у Саудовской Аравии на фоне снижения цен на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источники. СМИ: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти

Ранее Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти, и индийские НПЗ заинтересовались в дополнительных закупках. Два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Индии Bharat Petroleum и Indian Oil планируют приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти.

Indian Oil намерена закупить топливо в Саудовской Аравии и Западной Африки из-за того, что поставки российской легкой малосернистой нефти «Сокол» осложнены с проблемами в проведении платежей, рассказал один из собеседников агентства.

Индия — третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, Россия после введения международных санкций стала крупнейшим нефтяным поставщиком в эту страну, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию. Россия предоставляет Индии скидку на закупку сырья, а также самостоятельно осуществляет погрузку и доставку.