МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ в наступившем году сохранит текущие квоты и добровольные сокращения добычи и экспорта, но вряд ли будет вводить новые ограничения поставок нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт оценил идею создания аналога ОПЕК для твердых полезных ископаемых

"Наиболее вероятным представляется сценарий, предполагающий, что государства ОПЕК+ изберут стратегию поддержания объема добычи на уровне 2023 года — без отказа от квотирования и добровольных сокращений добычи и экспорта, но и без дальнейших ужесточений", — сказал старший консультант "Имплементы" Иван Тимонин.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев также считает, что усиление сокращений маловероятно. Он отметил, что страны ОПЕК+ близки к исчерпанию своих возможностей сокращать добычу. Кроме того, как и в прошлом году, будут усиливаться голоса отдельных стран в пользу ее увеличения. "Но рыночная конъюнктура, скорее всего, заставит ОПЕК+, по меньшей мере, сохранять текущие ограничения, иначе удержать цены даже в коридоре 70-80 долларов за баррель будет сложно", — добавил Белогорьев.

По его мнению, эффективность действий ОПЕК+ в 2024 году снизится в силу сочетания трех факторов: неверия рынка в то, что страны-участницы готовы к дальнейшему серьезному сокращению добычи; опережающего прогнозы роста добычи нефти в США; а также неблагоприятного для экспортеров изменения баланса спроса и предложения на мировом рынке, прежде всего из-за ослабления роста потребления в Китае.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники. На таких встречах не принимаются решения, но могут быть даны рекомендации альянсу по корректировке нефтяной политики и созвана внеочередная встреча глав делегаций ОПЕК+. Следующая плановая встреча намечена на 1 июня.

ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, действующие до конца 2024 года.

Помимо этого, сейчас Саудовская Аравия продолжает дополнительно сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия углубила сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов и в первом квартале снижает его на 500 тысяч баррелей в сутки. Также в первом квартале другие страны ОПЕК+ обязались добровольно сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки сверх квот.

В декабре недовольная своими квотами Ангола объявила, что выходит из ОПЕК. С января к ОПЕК+ присоединилась Бразилия, которая пока не имеет ограничений по добыче.