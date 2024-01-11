Эксперты: в 2024 году ОПЕК+ сохранит квоты и сокращения добычи на уровне 2023-го
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ в наступившем году сохранит текущие квоты и добровольные сокращения добычи и экспорта, но вряд ли будет вводить новые ограничения поставок нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Наиболее вероятным представляется сценарий, предполагающий, что государства ОПЕК+ изберут стратегию поддержания объема добычи на уровне 2023 года — без отказа от квотирования и добровольных сокращений добычи и экспорта, но и без дальнейших ужесточений", — сказал старший консультант "Имплементы" Иван Тимонин.
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев также считает, что усиление сокращений маловероятно. Он отметил, что страны ОПЕК+ близки к исчерпанию своих возможностей сокращать добычу. Кроме того, как и в прошлом году, будут усиливаться голоса отдельных стран в пользу ее увеличения. "Но рыночная конъюнктура, скорее всего, заставит ОПЕК+, по меньшей мере, сохранять текущие ограничения, иначе удержать цены даже в коридоре 70-80 долларов за баррель будет сложно", — добавил Белогорьев.
По его мнению, эффективность действий ОПЕК+ в 2024 году снизится в силу сочетания трех факторов: неверия рынка в то, что страны-участницы готовы к дальнейшему серьезному сокращению добычи; опережающего прогнозы роста добычи нефти в США; а также неблагоприятного для экспортеров изменения баланса спроса и предложения на мировом рынке, прежде всего из-за ослабления роста потребления в Китае.
Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники. На таких встречах не принимаются решения, но могут быть даны рекомендации альянсу по корректировке нефтяной политики и созвана внеочередная встреча глав делегаций ОПЕК+. Следующая плановая встреча намечена на 1 июня.
ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, действующие до конца 2024 года.
Помимо этого, сейчас Саудовская Аравия продолжает дополнительно сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия углубила сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов и в первом квартале снижает его на 500 тысяч баррелей в сутки. Также в первом квартале другие страны ОПЕК+ обязались добровольно сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки сверх квот.
В декабре недовольная своими квотами Ангола объявила, что выходит из ОПЕК. С января к ОПЕК+ присоединилась Бразилия, которая пока не имеет ограничений по добыче.
https://1prime.ru/oil/20240111/842765640.html