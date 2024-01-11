МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти в 37 тысяч баррелей, а в ноябре было куплено еще около 10 тысяч баррелей, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. ОПЕК+ сохранит нефтедобычу на текущем уровне, прогнозируют эксперты

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию российского "черного золота" американские компании закупили в апреле того года.

Однако, согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.

Месяцем позже, в ноябре, американские компании вновь импортировали российскую нефть — 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.

При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в 60 долларов за баррель.