2024-01-11T16:08:01+03:00
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ВМС Ирана задержали американский танкер
Нефть
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Военно-морские силы Ирана задержали в четверг в водах Оманского залива американский нефтяной танкер, сообщает иранское госагентство Tasnim. "ВМС Исламской Республики Иран по... ПРАЙМ, 11.01.2024
нефть, энергетика, новости, иран, сша, задержание танкера сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 11 янв — ПРАЙМ. Военно-морские силы Ирана задержали в четверг в водах Оманского залива американский нефтяной танкер, сообщает иранское госагентство Tasnim.
"ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива", — сказано в сообщении.
При этом агентство не приводит подробностей задержания.