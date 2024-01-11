ТЕГЕРАН, 11 янв — ПРАЙМ. Военно-морские силы Ирана задержали в четверг в водах Оманского залива американский нефтяной танкер, сообщает иранское госагентство Tasnim. Эксперт назвал причину возврата США к закупкам российской нефти

"ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива", — сказано в сообщении.

При этом агентство не приводит подробностей задержания.