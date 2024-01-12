МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость транспортировки нефти выросла на 40% на фоне геополитической обостренности и блокады поставок со стороны йеменских хуситов в Красном море, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава. Хуситы заявили, что продолжат блокировать Красное и Аравийское моря

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

"Атаки хуситов представляют существенную угрозу для мирового судоходства, так как Красное море является важным морским путем из Азии в Европу, по нему идет значительный объем морских грузоперевозок… Очевидно, что данная ситуация может существенно повлиять на мировые цены на нефть. Ситуация привела к тому, что танкеры идут вокруг Африки и стоимость транспортировки увеличилась на 40%", — сказал собеседник агентства.

По словам Кавы, Красное море — важная транспортная артерия для экспорта нефти из Персидского залива. Если поставки нефти глобально сорвутся из-за нападений, это может вызвать не только рост цен, но и дефицит.

При этом российские и китайские суда могут беспрепятственно провозить грузы через Красное море, так как хуситы пообещали не предпринимать агрессивных действий против них, поясняет эксперт.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.