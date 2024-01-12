АСТАНА, 12 янв — ПРАЙМ. "Казтрансойл" за прошлый год поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти из Казахстана, сообщила пресс-служба этой нефтетранспортной компании. Казахстан поднял цены на транзит российской нефти

"В январе-декабре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 993 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Также, согласно графику, в январе "Казтрансойл" планирует осуществить транспортировку 100 тысяч тонн нефти для дальнейшей поставки в Германию.

За весь же начавшийся год объем планируемых поставок по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" в Германию составляет до 1,2 миллиона тонн.

Транзит осуществляется в рамках соглашения между кабминами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.