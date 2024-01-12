МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Перенаправить все объемы российской нефти, поставляемой по маршрутам близ Йемена, на Северный морской путь не получится, так как это значительно увеличит стоимость и сроки транспортировки, кроме того, сейчас там не навигационный сезон, однако пока для танкеров с "черным золотом" РФ рисков в Красном море нет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Хуситы заявили, что продолжат блокировать Красное и Аравийское моря

Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

"Маршрут через Красное море — самый быстрый и дешевый, Россия пользуется им как основным для поставок нефти в Азию. Теоретически возможно перенаправить нефть по другим маршрутам, огибая Африку вокруг мыса Доброй Надежды, или через Севморпуть, однако это удлиняет маршрут в разы, что увеличивает транспортные расходы и время в пути. Аналогично не все существующие танкеры, очевидно, могут совершать настолько длительные маршруты", — сказал управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что пока на Северном морском пути нет круглогодичной навигации, и сейчас восточная часть Северного морского пути вся покрыта толстыми льдами. Наиболее вероятно, что в случае полной блокировки пути вокруг Йемена Россия выберет поставки вокруг Африки, но, по его словам, она будет последней, кто сменит маршрут — сначала это сделают другие страны, в частности, европейские. "Пока проблем с российской логистикой вокруг Йемена нет", — сказал он.

"Ни одного нападения на танкеры, которые перевозят российскую нефть, и даже угрозы этого нападения не было… Я думаю, что через Иран определенные гарантии безопасности Россия получает", — объяснил Юшков, отметив, что нападений не было и на ближневосточных производителей. В основном атаки коснулись контейнерных перевозок.