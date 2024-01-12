2024-01-12T14:24:54+03:00
2024-01-12T14:24:54+03:00
2024-01-12T14:24:54+03:00
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Азербайджан отчитался о добыче нефти в декабре 2023 года
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Азербайджан в декабре 2023 года вновь перевыполнял обязательства в рамках соглашения ОПЕК+: добыча сырой нефти в стране составила 482 тысячи баррелей в сутки при квоте в 684... ПРАЙМ, 12.01.2024
нефть, энергетика, новости, нефть, азербайджан, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 12 янв — ПРАЙМ. Азербайджан в декабре 2023 года вновь перевыполнял обязательства в рамках соглашения ОПЕК+: добыча сырой нефти в стране составила 482 тысячи баррелей в сутки при квоте в 684 тысячи, сообщает пресс-служба азербайджанского минэнерго.
"В декабре 2023 года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 604 тысячи баррелей — 482 тысячи баррелей нефти, 122 тысячи баррелей конденсата", — говорится в релизе.
"На декабрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, в декабре Азербайджан отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+ на 202 тысячи баррелей", — добавили в ведомстве.