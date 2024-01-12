МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Отказ от российской нефти Urals для Болгарии в любом случае будет экономически не выгоден, но наиболее оптимально заменить ее сможет один из казахстанских сортов, так как эта нефть подходит по характеристикам для единственного нефтеперерабатывающего завода в стране, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Азербайджан отчитался о добыче нефти в декабре 2023 года

С начала года Народное собрание Болгарии запретило экспорт нефтепродуктов из российской нефти с НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе. С 1 марта завод вообще не сможет заниматься переработкой российской нефти. Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на трейдеров и биржевые данные, что Болгария в январе вместо сырья от "Лукойла" получит 70 тысяч тонн казахстанской нефти сорта KEBCO и 50 тысяч тонн CPC Blend, 76 тысяч тонн Basrah Light из Ирака, а также 33 тысячи тонн из Туниса.

"Самое простое — заменить российскую нефть в Болгарии нефтью из Казахстана", — сказал Юшков, напомнив, что у Казахстана, по сути, есть два сорта. Так, CPC Blend отгружается отдельно с трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, но его характеристики отличаются от российского сорта Urals, который раньше шел на болгарский НПЗ. Кроме того, республика сдает свою нефть в систему "Транснефти", по которой транзитом отправляет ее либо в порт Новороссийска, либо в Усть-Лугу.

"Формально они его обозвали сортом KEBCO, но де-факто он идентичен сорту Urals, потому что это и есть Urals, нефть в трубе перемешивается вся. И эти объемы, конечно, в идеале было бы болгарам с казахами договориться себе покупать. Потому что тогда не надо перенастраивать НПЗ", — объяснил Юшков.

При этом, по его словам, любой отказ от российского Urals "экономически не выгоден для Болгарии", потому что, во-первых, сырье из РФ продается со скидкой в 8-10 долларов за баррель, а во-вторых, "Лукойл" все это время на болгарском НПЗ выстаивал вертикальную интеграцию, что значительно снижало затраты.

"Он свою же нефть поставлял на свой НПЗ через собственный порт, который он в аренду взял в Болгарии. И реализовывал на сети своих заправочных станций. Сейчас болгары все это рушат. Они отобрали у него терминал в порту, запретили вывозить нефтепродукты в соседние страны… И, по сути, отбирают НПЗ. Соответственно, нефть завозная из России обходилась дешевле, а теперь она будет дороже. В идеале, конечно, взять казахскую, чтобы хотя бы НПЗ не перенастраивать", — заключил эксперт.