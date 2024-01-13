МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Государства-члены Евросоюза продолжают закупать российскую нефть, но по рекордным ценам и через Индию, утверждает издание The Independent. Эксперт нашел для Болгарии оптимальную альтернативу российской нефти

Как сообщается, поставки "черного золота" из Индии в страны Евросоюза достигли исторического максимума, а импорт нефти из России в Дели в 2023 вырос более чем вдвое.

По словам ведущего аналитика Kpler Мэтта Смита, которого цитирует издание, "Индия смогла купить дешевую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, затем она смогла переработать эту нефть и продать продукты переработки по полной цене".

Увеличение импорта российской нефти, как выразился Смит, "подрывает санкции". При этом отмечается, что компании, которые отслеживают нефтяную торговлю, признаются в своем бессилии понять, из какой страны получена переработанная нефть.

Вместе с тем авторы статьи прямо заявляют, что европейские государства слишком зависимы от российского сырья, и руководство Евросоюза просто не желает "ликвидировать российские поставки", поскольку это способно привести к резкому скачку цен и возникновению дефицита нефти.

В 2023 году 20 из 27 государств-членов Евросоюза приобретали российскую нефть через Индию, констатирует The Independent.

Европейцы, как считает Смит, пытаются усидеть на двух стульях: с одной стороны, стараются сократить прибыль, которую Российской Федерации дает импорт нефти, а с другой, оставить российскую нефть на рынке, оправдывая это тем, что ее исчезновение нанесет значительный "экономический ущерб".