МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent вопреки всем геополитическим событиям на Ближнем Востоке будет снижаться в ближайший месяц, а вот российская марка Urals, вероятнее всего, наоборот, будет расти, такой прогноз сделала для РИА Новости глава европейский брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. Эксперты оценили возможность полностью перенаправить нефть на Севморпуть

Начало уходящей недели ознаменовалось различными событиями на российских и мировых товарных рынках — нефть то дешевела, то немного дорожала, то тестировала новые отметки. Все это происходило на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Так, правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти.

"Ожидается вероятное снижение цены нефти марки Brent вопреки текущим политическим событиям на Ближнем Востоке. Это произойдет за счет относительно негативных прогнозов по мировым экономикам – Китая и Индии. Китайскую экономику ждет рост (годовой — ред.) всего лишь в 5%, что, очевидно, негативно скажется на росте цен на нефть, так как этот ресурс – фьючерс на будущий рост экономики", — прогнозирует эксперт ситуацию в ближайший месяц.

Мировые цены на нефть не реагировали заметным ростом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Только в ходе пятницы после сообщений об авиаударах США по Йемену котировки ощутимо росли и пробивали 80 долларов за баррель впервые с конца 2023 года.

"Однако отечественная марка Urals, вероятнее всего, будет расти. Основной причиной такого подъема является большой спрос на эту нефть со стороны Индии. Но ввиду того, что неизвестны точные цены продажи, определить проценты увеличения также является затруднительным на данный момент", — добавила собеседница агентства.

Она не исключила некоторой волатильности на российском рынке нефти, тем не менее глобальных новостей не наблюдается и "в ближайшее время до мартовских событий ожидаться не будет".