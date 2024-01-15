МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минэнерго предложило правительству изменить критерии освобождения от заградительной пошлины для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): условие об объеме переработки нефтяного сырья рекомендуется скорректировать с 1 миллиона тонн до 500 тысяч, следует из письма первого замминистра энергетики Павла Сорокина на имя вице-премьера Александра Новака, которое есть в распоряжении РИА Новости. Минэнерго сообщило, что причин для роста цен на топливо выше инфляции нет

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Кабмин с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, была введена заградительная пошлина на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года. Под уплату сбора попадают предприятия с производственной мощностью менее миллиона тонн в год.

"Минэнерго России проработало возможные критерии, которые позволят сохранить стабилизирующий эффект, оказываемый повышающим коэффициентом, на внутренний рынок нефтепродуктов,… и предлагает: скорректировать условие об объеме переработки нефтяного сырья… для лиц, владеющих свидетельством о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, снизив такой объем с 1 миллиона тонн до 500 тысяч тонн", — говорится в письме.

По словам Сорокина, подобное послабление также позволит не допустить разгрузку заводов производителей нефтехимии, в том числе сырья для ее производства, а также ряда других нефтепродуктов. Как отмечается в письме, большую часть продукции "невозможно реализовать на внутреннем рынке РФ ввиду ее несоответствия качественным характеристикам, которые необходимы потенциальным потребителям на внутреннем рынке, и такая продукция отгружается на экспорт как излишки производства".

Кроме того, Минэнерго предложило не распространять заградительную пошлину на бензин газовый стабильный, фракции ароматических углеводородов, авиационный бензин, смазочные масла, нефтяной вазелин, парафины и воски.

Министерство подготовило соответствующий проект постановления, он направлен в правительство.